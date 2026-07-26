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Emma Roberts se casa con Cody John; así fue su íntima boda en Idaho

por: José Lucas

Emma Roberts ya es una mujer casada. La actriz de American Horror Story y Scream Queens contrajo matrimonio con el actor Cody John en una ceremonia privada celebrada en Sun Valley, Idaho, después de cuatro años de relación.

La boda reunió únicamente a familiares y amigos cercanos. Entre los invitados destacó la presencia de la actriz Julia Roberts, tía de Emma, quien asistió acompañada de su esposo, Danny Moder.

Una ceremonia íntima en Idaho

La pareja intercambió votos en una ceremonia al aire libre realizada en una propiedad familiar de Cody John. De acuerdo con los reportes, el enlace tuvo una duración aproximada de 45 minutos, pese a las altas temperaturas registradas ese día.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Emma Roberts caminó hacia el altar tomada de la mano de su hijo Rhodes, fruto de su anterior relación con el actor Garrett Hedlund.

Así fue el vestido de novia de Emma Roberts

Para la ceremonia, la actriz lució un vestido personalizado diseñado por Monique Lhuillier, confeccionado en seda chiffon con inspiración vintage. El diseño fue desarrollado durante nueve meses e incorporó un corsé, una falda fluida, un velo largo y una pieza desmontable que permitió transformar el vestido para la celebración posterior.

Tras la ceremonia, Roberts cambió de atuendo para la fiesta y eligió otro diseño de la misma firma.

Una relación que comenzó en 2022

Emma Roberts y Cody John hicieron pública su relación en 2022. Dos años después anunciaron su compromiso y, finalmente, este fin de semana formalizaron su matrimonio en una celebración privada, alejada de los reflectores.

La actriz ha mantenido su vida personal con discreción en los últimos años y, tras la boda, suma un nuevo capítulo junto al actor, con quien decidió celebrar su unión rodeada únicamente de sus seres más cercanos.

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