Livia Brito pagó sola la indemnización de más de un millón de pesos al fotógrafo Ernesto Zepeda

El conflicto legal entre Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda sigue sumando capítulos. Aunque el juicio civil ya concluyó con el pago de la indemnización por daño moral, la abogada del fotoperiodista confirmó que fue la actriz quien cubrió la totalidad de los 1 millón 230 mil pesos, pese a que la sentencia también obligaba a su entonces pareja, Mariano Martínez, a responder por el pago.

La información fue dada a conocer por Ángela Frías, representante legal de Ernesto Zepeda, quien aseguró que Martínez no aportó ninguna cantidad para cumplir con la resolución judicial.

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Livia Brito asumió todo el pago

En entrevista con Ventaneando, la abogada explicó que la sentencia condenó a Livia Brito y Mariano Martínez al pago de 1 millón 230 mil pesos por concepto de daño moral, derivado de las lesiones que sufrió Ernesto Zepeda durante el altercado ocurrido en una playa de Cancún en 2020.

«La señorita Livia ya hizo el pago, pero ella asumió el pago completo de esa cantidad. Es decir, Mariano no hizo ningún pago», declaró Ángela Frías.

La indemnización pone fin al proceso civil, pero no al conflicto legal entre las partes.

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El proceso penal continúa

La abogada explicó que tanto Livia Brito como Mariano Martínez permanecen vinculados a proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones, luego de que les fuera negado el amparo con el que buscaban frenar el procedimiento penal.

La defensa de ambos aún puede presentar un recurso de revisión dentro del plazo legal. Si ese recurso no prospera o no es promovido, el caso avanzará hacia la audiencia correspondiente.

De acuerdo con la representante legal de Ernesto Zepeda, en este proceso también podría solicitarse una reparación del daño como víctima indirecta del presunto delito, la cual fue cuantificada en 76 mil pesos.

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¿Qué dijo Livia Brito?

Tras conocerse la resolución, Livia Brito aseguró que el caso todavía no concluye y confía en que una instancia superior revise la decisión.

«Son procesos. Todavía falta una segunda etapa que pasa a un magistrado, que es un estado superior, y tiene que revisarlo. Todavía no se cierra el caso, falta mucho», declaró la actriz.

También afirmó que enfrenta el procedimiento con tranquilidad y que actualmente está enfocada en su trabajo.

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¿Cómo comenzó el caso?

El conflicto ocurrió en junio de 2020, cuando Ernesto Zepeda fotografió a Livia Brito y a Mariano Martínez en una playa pública de Cancún. De acuerdo con la denuncia del fotógrafo, ambos lo confrontaron y presuntamente lo agredieron físicamente, además de causar daños a su equipo de trabajo.

Desde entonces, el litigio se dividió en dos frentes: el juicio civil, que concluyó con el pago de la indemnización, y el proceso penal, que continúa por la presunta falsedad de declaraciones.