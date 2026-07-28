Suri Cruise deja atrás el apellido de Tom Cruise; ahora usa legalmente el de su madre

La hija de Tom Cruise y Katie Holmes dio un paso que confirma el distanciamiento con su padre. Suri Cruise, de 20 años, cambió legalmente su apellido y ahora se identifica como Suri Noelle, de acuerdo con documentos públicos revelados por Page Six.

El cambio salió a la luz después de que la joven se registró para votar en Pensilvania, estado donde estudia teatro musical en la Universidad Carnegie Mellon. En el registro aparece con el apellido Noelle, el segundo nombre de su madre, lo que indica que esa es ahora su identidad legal.

CRÉDITO: Grosby Group

¿Por qué Suri Cruise cambió su apellido?

Aunque no se conoce la fecha exacta en que realizó el trámite, Suri ya utilizaba el nombre Suri Noelle desde hace tiempo en eventos públicos. Uno de los primeros momentos en que llamó la atención fue durante su graduación de preparatoria, en junio de 2024, cuando apareció con ese nombre en el programa de la ceremonia.

De acuerdo con el reporte, el objetivo era rendir homenaje a Katie Holmes, construir una identidad propia y comenzar una nueva etapa lejos de la atención mediática.

Los registros también indican que Suri no solicitó el cambio de nombre en Pensilvania, por lo que el trámite habría sido realizado previamente en Nueva York, donde vivió con su madre antes de mudarse para iniciar la universidad.

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La distancia con Tom Cruise

La relación entre Tom Cruise y su hija ha sido prácticamente inexistente durante gran parte de la vida de Suri.

Tras el divorcio de Cruise y Holmes en 2012, la actriz obtuvo la custodia de su hija. En documentos judiciales de aquel proceso se señaló que Holmes tomó la decisión de separarse para proteger a Suri de la Cienciología.

Desde entonces, Suri ha permanecido al lado de su madre y ha enfocado su vida en la actuación.

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Suri apuesta por una carrera artística

Actualmente, Suri Noelle estudia teatro musical en la Escuela de Drama de la Universidad Carnegie Mellon.

En los últimos meses ha participado en montajes teatrales como Cosmic Microwave Background y próximamente protagonizará Midsummer!, una adaptación contemporánea de Sueño de una noche de verano, que también llegará al Festival Fringe de Edimburgo 2026.

Con este cambio legal, la joven marca una nueva etapa personal y profesional, dejando atrás el apellido con el que fue conocida durante toda su infancia.