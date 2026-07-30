Galilea Montijo habla sobre su rostro y revela problema médico

Las recientes apariciones de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México 2026 desataron una ola de comentarios sobre los cambios en su rostro. Ante las especulaciones, la conductora decidió hablar públicamente y explicó que enfrenta un problema de salud relacionado con un nervio facial, por el que actualmente recibe tratamiento médico.

Durante la transmisión del programa Hoy, la presentadora aseguró que las críticas en redes sociales parten de información incompleta y adelantó que próximamente explicará con detalle lo ocurrido junto a la doctora que la atiende.

CRÉDITO: @galileamontijo



Galilea Montijo aclara qué ocurrió con su rostro

La conductora explicó que su situación va más allá de un procedimiento estético, como muchos usuarios han señalado desde el estreno de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.

«Lo que realmente me sucedió va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron. Ya les platicaré más adelante», expresó.

Montijo adelantó que prepara un podcast junto con su especialista para explicar el diagnóstico y el tratamiento que ha seguido durante los últimos meses.

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Las críticas aumentaron tras La Casa de los Famosos México

Las especulaciones crecieron después de que la conductora apareció en las primeras galas del reality, donde usuarios de redes sociales aseguraron notar cambios en su expresión facial e incluso comenzaron a circular teorías sobre supuestos retoques estéticos.

Galilea reconoció que no es la primera vez que recibe comentarios sobre su apariencia, pero aseguró que esta ocasión la situación tiene un origen médico.

«Me ha pasado a mí últimamente que veo cada crítico de mi cara como si estuvieran conmigo, sin saber lo que realmente pasó», comentó durante el programa.

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La conductora cuestiona las críticas en redes sociales

Además de aclarar su estado de salud, la presentadora lamentó que muchas personas opinen sin conocer los hechos.

«Desde que existen las redes sociales nunca eres demasiado flaca, siempre eres demasiado gorda; nunca eres demasiado bonita. No le das gusto a absolutamente nadie», expresó.

También criticó que algunos médicos participen en este tipo de comentarios públicos.

«La gente habla sin conocimiento, y cirujanos también. ¿Dónde está la ética de los cirujanos? Si ves uno de esos cirujanos hablando de mí, no vayas con él porque va a hablar igual de ti», afirmó.

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Galilea también habló sobre la sororidad

La conductora aprovechó para reflexionar sobre los comentarios negativos que reciben las mujeres en internet y señaló que, en muchas ocasiones, las críticas provienen de otras mujeres.

«¿Dónde está la sororidad? ¿Dónde está esa parte de que las mujeres no hablen de los cuerpos? Son las más críticas», dijo.

Por ahora, Galilea Montijo no ha dado más detalles sobre el tratamiento que recibe, aunque confirmó que próximamente explicará todo el proceso médico junto con la especialista que la atiende, con el objetivo de aclarar las dudas que surgieron sobre su estado de salud.