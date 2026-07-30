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Ibai cuestiona a RoRo por el casco ante Rivers: “No debió presentarse”

por: José Lucas

La polémica entre RoRo, Rivers e Ibai Llanos continúa después de La Velada del Año VI. Días después del combate entre la creadora de contenido española y la streamer mexicana, el organizador del evento habló públicamente sobre la controversia por el casco especial que utilizó RoRo y aseguró que, si existía una condición médica que impedía recibir golpes en la nariz, quizá la participante no debió subir al ring.

Durante una transmisión en Twitch, Ibai Llanos explicó que comprende el temor de RoRo por sufrir una lesión tras una operación de nariz, pero consideró que la situación debió manejarse de otra manera y comunicarse con tiempo al equipo de Samy Rivers.

@flooxernow Cruce de declaraciones entre Ibai y RoRo por el polémico casco que uso la influencer en su victoria en La Velada del Año VI ¿Crees que hizo trampas y fue ilegal o crees que no influyó en la pelea? #roro #ibaillanos #rivers #laveladadelaño ♬ original sound – Max Nordic – HBO Max Nordic

Ibai Llanos cuestiona el casco de RoRo en La Velada

La controversia comenzó antes del combate, cuando Rivers aseguró que desconocía que su rival utilizaría un casco con una protección especial en la parte frontal para resguardar su nariz.

Aunque ambas partes llegaron a un acuerdo para modificar el protector antes de la pelea, el tema volvió a generar debate tras la victoria de la española por decisión unánime.

Al referirse al caso, Ibai Llanos afirmó que entiende las inseguridades de RoRo por una posible lesión permanente en el rostro.

«No se debería haber presentado a La Velada o lo debería haber hablado con ella», comentó el creador de contenido al analizar lo ocurrido.

El organizador también señaló que cualquier modificación al reglamento o al equipo de protección debía informarse previamente al equipo rival para evitar suspicacias.

La comunicación fue el principal problema

Ibai explicó que el conflicto no fue únicamente el casco, sino la falta de comunicación entre la organización y el equipo de la creadora española.

Según relató, de haber sabido desde un inicio que RoRo no podía recibir impactos en la nariz, incluso se habría podido valorar un cambio de rival o buscar otra solución antes del evento.

Además, sostuvo que era necesario revisar el tipo de casco que se utilizaría y notificarlo oficialmente a la esquina de Rivers para que ambas competidoras pelearan bajo las mismas condiciones conocidas.

La polémica sigue tras la pelea entre RoRo y Rivers

La discusión no terminó con el combate. En redes sociales continuaron las críticas hacia el equipo de RoRo por el uso del protector y por las decisiones tomadas antes del enfrentamiento.

Rivers adelantó que ofrecería su versión completa de lo sucedido durante una transmisión en vivo, mientras que RoRo defendió el uso del casco al asegurar que era una medida médica necesaria y que no representaba una ventaja deportiva.

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