Jared Leto enfrenta nuevas acusaciones en documental de la BBC

El actor y músico Jared Leto, ganador del Oscar y líder de la banda Thirty Seconds to Mars, vuelve a estar en el centro de la conversación luego de que la BBC presentara un documental en el que varias mujeres lo acusan de presunta violencia sexual ocurrida cuando ellas eran adolescentes. La producción, titulada Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, reúne testimonios de mujeres que aseguran haber tenido encuentros con el actor entre 2002 y 2016, además de declaraciones de dos excolaboradores de la banda.

De acuerdo con la investigación de la cadena británica, cuatro mujeres relatan presuntos hechos que incluyen agresión sexual, amenazas, abuso sexual de una menor y llamadas de contenido sexual explícito cuando aún no cumplían la mayoría de edad. El documental fue estrenado este 29 de julio y ha generado una nueva ola de reacciones alrededor del actor de 54 años.

CRÉDITO: @jaredleto



Las acusaciones contra Jared Leto presentadas por la BBC

En el documental, una de las mujeres afirma que fue presuntamente agredida sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra asegura que, a los 19 años, el actor la habría amenazado con agredirla sexualmente después de quedar a solas con él en una habitación de hotel.

Un tercer testimonio señala que mantuvo relaciones sexuales con Jared Leto cuando tenía 17 años en California, situación que, según explica la BBC, podría clasificarse legalmente como abuso sexual de una menor de acuerdo con la legislación de ese estado.

La cuarta denunciante afirma que el actor utilizó su fama para mantener contacto con ella cuando tenía 16 años mediante llamadas telefónicas con contenido sexual explícito y que incluso le sugirió mantener relaciones sexuales. También aseguró que posteriormente recibió un acuerdo de confidencialidad (NDA), el cual decidió no firmar.

Además de estos casos, otras mujeres entrevistadas para el documental afirmaron haber recibido llamadas telefónicas de contenido sexual por parte del actor cuando eran jóvenes, mientras que una denunciante recordó un encuentro ocurrido cuando tenía 14 años durante un festival musical.

CRÉDITO: @jaredleto



La BBC asegura haber corroborado parte de los testimonios

La cadena británica informó que revisó fotografías, mensajes y otros documentos relacionados con algunos de los relatos. Asimismo, explicó que familiares y amigos de las denunciantes respaldaron que ellas les contaron estos hechos en el momento en que ocurrieron.

El documental también incluye los testimonios de dos hombres que trabajaron durante años con Thirty Seconds to Mars, quienes aseguraron que dentro del equipo existía incomodidad por la cercanía que el músico mantenía con adolescentes, a quienes presuntamente invitaba al backstage o a lugares donde la banda realizaba grabaciones.

La BBC recordó además que durante 2025 ya habían surgido otras acusaciones públicas contra el actor, las cuales también fueron negadas por él.

CRÉDITO: @jaredleto



Jared Leto rechaza todas las acusaciones

Tras la publicación de la investigación, Jared Leto respondió mediante un comunicado enviado a medios estadounidenses.

«Nunca he agredido a nadie en toda mi vida. Estas afirmaciones son absoluta y categóricamente falsas», expresó el actor.

Hasta el momento, no se ha informado de cargos penales derivados de las acusaciones presentadas en el documental.

Con una carrera que abarca más de tres décadas, Jared Leto ha participado en películas como Dallas Buyers Club, Fight Club, Blade Runner 2049 y Suicide Squad, además de mantenerse al frente de Thirty Seconds to Mars.