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Inspeccionan propiedad de Linda Blair por reporte de más de 100 perros

por: José Lucas

La actriz Linda Blair, recordada por protagonizar El Exorcista, se encuentra en el centro de la atención luego de que autoridades del condado de Los Ángeles inspeccionaran su propiedad en el sur de California por un reporte relacionado con una operación de criadero que presuntamente albergaba a más de 100 perros. La actriz aseguró que tanto ella como los animales se encuentran bien y afirmó que la situación corresponde únicamente a un asunto de documentación.

La revisión fue realizada el 31 de julio por el Departamento de Cuidado y Control Animal del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Planificación Regional, que ejecutaron una orden de inspección para verificar las condiciones del inmueble y el bienestar de los animales.

June 1, 2026, Denver, Colorado, USA: Exorcist Actress LINDA BLAIR signs autographs for fans during FAN EXPO Denver at the Colorado Convention Center Saturday afternoon. (Credit Image: © Hector Acevedo/ZUMA Press Wire) EDITORIAL USAGE ONLY! Not for Commercial USAGE!

Linda Blair responde tras la inspección

Horas después del operativo, Linda Blair publicó un mensaje en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores.

La actriz explicó que la visita de las autoridades fue una sorpresa y sostuvo que el caso está relacionado con algunos trámites pendientes y la actualización de planos de la propiedad. También señaló que desde hace tiempo busca mudarse para ampliar el trabajo de rescate animal que realiza mediante su fundación.

Blair cuestionó que las autoridades no hubieran utilizado una notificación por correo antes de realizar la inspección y reiteró que continuará enfocada en ayudar a perros abandonados y maltratados.

linda blair at collectormania 13 at the center milton Keynes Buckinghamshire england03/05/2008Picture By: Brian Jordan / Retna Pictures Job: Ref: BJN – *World Rights*

¿Por qué investigan la propiedad?

De acuerdo con las autoridades, la inspección tenía como objetivo verificar una operación de criadero donde, según reportes, habría más de 100 perros.

Los funcionarios señalaron que los permisos del establecimiento habrían expirado en 2023 y que anteriormente intentaron contactar a la propietaria sin obtener respuesta. La revisión buscó confirmar el cumplimiento de la normativa del condado, además de evaluar las condiciones de seguridad y bienestar de los animales.

Medios estadounidenses informaron que Linda Blair colaboró con las autoridades durante todo el procedimiento y que ningún perro fue retirado de la propiedad.

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